All’Auditorium Zanotti Bianco l’evento ‘Sulle note della solidarietà’
Il Ladyesis Vocal Group si esibisce all'Auditorium Zanotti Bianco per sensibilizzare sulla donazione del sangue e sui diritti dei malati di microcitemia
18 Gennaio 2018 - 15:42 | di Eva Curatola
L’Associazione Reggina per i Microcitemici presenta “Sulle note della solidarietà”.
Venerdì, 19 Gennaio 2018, alle ore 19:30, presso l’Auditorium “Cipresseto” Umberto Zanotti Bianco si esibirà il “Ladyesis Vocal Group” composto da Federika Gallo (soprano), Gabriella Grassi (mezzosoprano) e Santina Tirotta (soprano) accompagnate dalla pianista Loredana Anghelone.
L’evento nasce per sensibilizzare il territorio al tema della donazione del sangue e abbatterne i pregiudizi e per far conoscere l’Associazione che si spende per i diritti dei malati di microcitemia.”
Si allega, inoltre, la locandina dell’evento.
Fonte: Il Presidente Stefania De Lorenzo
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