Alle Muse la giornalista Annarosa Macri’

Continua la programmazione del Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse di Reggio Calabria che domenica 30 aprile alle ore 18 presso la sede di via San Giuseppe 19 ospiterà la nota giornalista Rai Annarosa Macri’.

L’ospite: la giornalista Rai Annarosa Macrì

Una penna d’eccellenza ricorda Giuseppe Livoti – presidente Muse-, una donna del Sud che ormai appartiene a quelle figure di riferimento del giornalismo al femminile.

La Macri’ scrittrice e giornalista, dal 1978 ha lavorato in Rai realizzando numerose inchieste e documentari per la radio e la televisione in Italia e all’estero. Con “Canada Canada” ha vinto il premio nazionale di regia Valombrosa TV del 1984 e il film “L’isola dei Tigli”, girato in Germania nel 1987. Ha curato servizi per i Tg e le rubriche regionali e nazionali. All ‘inizio degli anni novanta con Enzo Biagi a Rai Uno, ha collaborato alla realizzazione de “I dieci comandamenti all’italiana”, “Una storia”, “Il fatto”, di cui ha curato l’ultima edizione con Loris Manzetti ed e’ stata curatrice di “RT – Rotocalco televisivo”, l’ultimo lavoro di Enzo Biagi oltre alla realizzazione di “RT Era ieri”, il programma di Rai Tre che ha raccontato quarant’anni di televisione del grande giornalista.

Il libro Il Corpo estraneo e i relatori della serata

Alle Muse verrà presentato l’ultimo libro dal titolo “Il Corpo estraneo” (Rubettino Editore), storia, di Bianca giornalista che per mestiere ha sempre raccontato la vita degli altri, finchè un giorno, forse per il solo sospetto di una malattia, è costretta ad accorgersi di sé, del suo corpo, ed è chiamata a fare i conti con la sua esistenza…

Il libro verrà presentato dal critico letterario prof.ssa Mila Lucisano e dal dott. Enzo Nociti – dirigente medico Grande Ospedale Metropolitano – RC