“Restare .. Andare .. Tornare .. Quale scelta è quella giusta per un giovane che sta costruendo il suo futuro?”, la voce fuori campo dell’attore reggino Fabrizio Barbuto, ha dato avvio all’evento dedicato ai giovani: “gioventu@rc.it – #restare #andare #tornare”.

Così si sono presentate per la prima volta in pubblico le donne di Re Azione Reggio, il comitato femminile per Reggio Calabria Città Metropolitana, domenica 19 agosto presso il lido Emily’s di Reggio Calabria, dove ha avuto luogo la loro prima “re azione” su uno dei problemi più urgenti che vedono coinvolta la nostra città ormai da troppo tempo, l’esodo dei giovani e dei giovanissimi verso nuove mete.

Il Comitato di donne prima di programmare gli interventi è sceso in campo per incontrare i giovani e ascoltare le loro VERITA’, rilevando così i reali SOGNI, BISOGNI, le PAURE e la RABBIA.

Un centinaio di partecipanti e sette relatori

L’evento, le cui aspettative sono state ampliamente soddisfatte, ha visto la partecipazione di un centinaio di persone e la presenza attiva di sette relatori: Angelica Familari economista e imprenditrice, Valeria Giannotta docente università di Ankara, Angela Pia Furfaro architetto libero professionista, Don Valerio Chiovaro presidente Ass. Attendiamoci Onlus, Nestor G. Argüello coordinatore ReggiOffice e Gigi Miseferi attore e cabarettista.

Nel corso dell’intervento di Gigi Miseferi, che ha introdotto il tema del TALENTO, non si è potuto non esprimere la vicinanza di tutti Giacomo Battaglia e alla sua famiglia, che in questo momento sta combattendo come un leone.

Oltre alla proiezione dei video, attestanti il pensiero dei giovani reggini, dal pubblico sono giunte ulteriori testimonianze personali e utili a chiudere il cerchio, grazie alle quali si procederà con il passo successivo, che le donne effettueranno nei prossimi giorni.

Le conclusioni di Antonio Zuccarello

A trarre brillantemente le conclusioni è stato Antonio Zuccarello presidente del Gruppo Xiphias, che raccogliendo il messaggio proveniente da ogni voce, ha sintetizzato quanto emerso dalle riflessioni.

Gli interventi moderati da Antonella Postorino, membro del comitato, sono stati supportati dalla lettura di messaggi tratti da brani famosi, attinenti con il contenuto di ogni singolo contributo, a cura di Morghy Ferrara (Giovinezza), Claudia Laganà (Restare), Giovanna Malara (Andare), Maria Pollifrone (Tornare), Ersilia Cedro (Edificazione), Romina Butros (Opportunità), Evelina Pannuti (Talento), Melina Romeo (Dire), Daniela Nicolò (Cultura), Vittoria Sgrò (Credere), tutte componenti del Comitato.

Grande attestazione di stima da parte di tante donne presenti tra il pubblico dimostrata con l’immediata adesione al Comitato che ad oggi supera le 60 adesioni.

I prossimi passi del comitato

Ma l’evento non si fermerà qui, infatti Re Azione Donne è già a lavoro per dare seguito concretamente a quanto emerso dal confronto di domenica e sta programmando la seconda azione che verrà presentata nel mese di settembre.