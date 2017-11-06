Allerta meteo in Calabria, piogge, grandinate e forte vento
Messaggio di allertamento della Protezione civile: piogge, rovesci di forte intensità, grandinate e venti da forti a burrasca per le prossime 18-24 ore
06 Novembre 2017 - 06:37 | di Vincenzo Comi
La Protezione civile regionale ha diffuso un messaggio di allertamento per previsioni meteorologiche avverse sulla Calabria.
“Dalle prime ore di oggi, lunedì 6 novembre 2017 e per le successive 18-24 ore – è l’allerta – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”.
I fenomeni “saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti meridionali”.
Possibili, inoltre, mareggiate lungo le coste esposte.
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