Una perturbazione proveniente dai Balcani porterà nelle prossime ore un’ondata di maltempo sulle regioni del basso Adriatico e in particolare sulla Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi piogge e temporali, localmente anche molto intensi, sui settori centro-settentrionali ionici della Calabria. Il Dipartimento ha anche valutato per oggi e domani una allerta arancione su quasi tutto il versante ionico della Regione.