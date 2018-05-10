L’Hostaria dei Campi è da sempre punto di riferimento per i buongustai e per gli amanti della pizza.

Adesso con una novità in più, la pizza ancora più digeribile, ancora più fragrante e più gustosa. Merito della farina ai multicereali con fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Venite ad assaggiare la pizza agli 8 cereali.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non solo pizza, ma insieme una ampia scelta di dolci ed anche quelli senza glutine.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766