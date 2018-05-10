All’Hostaria dei Campi, pizza agli otto cereali e la dolcezza senza glutine
All'Hostaria dei Campi arriva la pizza agli 8 cereali: più digeribile e fragrante, con una ampia scelta di dolci anche senza glutine
10 Maggio 2018 - 19:12 | di Michele Favano
L’Hostaria dei Campi è da sempre punto di riferimento per i buongustai e per gli amanti della pizza.
Adesso con una novità in più, la pizza ancora più digeribile, ancora più fragrante e più gustosa. Merito della farina ai multicereali con fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Venite ad assaggiare la pizza agli 8 cereali.
L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.
Non solo pizza, ma insieme una ampia scelta di dolci ed anche quelli senza glutine.
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766
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