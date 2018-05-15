All’Hostaria dei Campi trovi anche il menù Gluten free
All'Hostaria dei Campi, nel cuore di Reggio Calabria, la cucina locale incontra anche il menù senza glutine
15 Maggio 2018 - 11:46 | di Michele Favano
La fragranza senza glutine. All’Hostaria dei Campi puoi trovare anche il menù gluten free.
L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie