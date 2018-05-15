La fragranza senza glutine. All’Hostaria dei Campi puoi trovare anche il menù gluten free.

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766.