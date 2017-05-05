Allievi del Liceo ‘Preti-Frangipane’ reinterpretano la musica jazz

La musica è un’arma potentissima. Grazie a quel susseguirsi di vibrazioni che producono un suono, l’uomo riesce ad esprimere le emozioni più nascoste. La musica è una cura, un sostegno, talvolta una dipendenza che ti fa apprezzare le cose belle di questa vita. Ed è cosi, come una cura, una liberazione dalle fatiche delle popolazioni africane, che nasce quello che chiameremo Jazz. Un ritmo coinvolgente, un battito di mani, una voce.. bastava poco per rendere la fatica un immenso piacere!

Il jazz rappresenta, dunque,il desiderio di libertà, dal quale nasce lo spunto per rinascere e per dar vita a qualcosa di immortale.

Ispirati da questo tema, i ragazzi della classe IV E, indirizzo” Arti figurative- pittorico” e di gruppi di lavoro di alcune classi, I D, I E , II D del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria , sotto la guida del Prof. Rodolfo Malafarina e delle assistenti di laboratorio Maria Cristiano e Caterina Ieracitano, hanno realizzato delle opere pittoriche ed elementi rappresentativi della musica Jazz in tutte le sue forme.

La mostra sarà inaugurata il 10 Maggio 2017 , ore 10.00, presso la Sala Mostre “M. Preti” e rimarrà aperta ai visitatori fino al 25 Maggio 2017.