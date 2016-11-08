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Allo showroom The modernist la presentazione del libro di Valentina Farinaccio

Apre la stagione di eventi 2016/2017 dello showroom The Modernist il romanzo d'esordio di Valentina Farinaccio, accompagnato dalle canzoni di Erica Mou

08 Novembre 2016 - 17:22 | di Redazione

Copertina del libro Noi gli uomini di Falcone di Angiolo Pellegrini, generale dei Carabinieri

Lo Showroom The Modernist, sito in via Paolo Pellicano 37 a Reggio Calabria, inaugura il 12 novembre prossimo alle 18:30, l’apertura della stagione di eventi 2016/2017 con la presentazione del romanzo “La strada del ritorno è sempre più corta” (Mondadori) della giornalista e scrittrice molisana Valentina Farinaccio.

Il romanzo d’esordio della scrittrice trentaseienne affida alla voce della protagonista Vera, prima ba
mbina e poi adulta, la storia di un padre scomparso troppo presto e di un romanzo da terminare,un’eredità che racconta una saga familiare ma che è anche un’occasione unica per incontrare tra le pagine quel padre mancato.

“La strada del ritorno è sempre più corta è un romanzo pieno di luce e d’ironia, che racconta l’amore,
la perdita e la trasformazione.

Valentina Farinaccio, qui al suo folgorante esordio narrativo, racconta con una l
ingua cangiante come attraversare il dolore sia l’unico modo per uscire salvi e interi, dall’altra parte”.

La scrittrice sarà presente negli spazi di The Modernist insieme alla cantautrice pugliese e amica Erica Mou che accompagnerà con le sue canzoni la presentazione del romanzo.

Showroom The Modernist a Reggio Calabria, presentazione del romanzo di Valentina Farinaccio

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