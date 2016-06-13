Allo Spazio Lupardine ‘Rock’n’Roll in the Summer’

Organizzato dall’Associazione Culturale Laboratori Musicali ed in collaborazione con “Cartoline Rock” www.cartolinerock.it , il 19 Giugno 2016 , ritorna alla grande a Spazio Lupardine il Rock’n’Roll in the Summer alla sua 3° edizione!!

Anche quest’anno si vuol dare il benvenuto all’estate con una giornata di musica dal vivo all’aria aperta, sulla preziosa collina di Pentimele.

Rock’n’Roll con differenti sfumature della nostra terra, inedito e suonato da band Calabresi.

Il programma del 19 giugno

Il 19 Giugno quindi:

dalle 19.00 AREA B Perdido Cook Sound System: insieme in console Alex Perdido ai dischi, Paolo Manipura alle Pentole…

… aperiti-cena preparato in tempo reale tra food live e AfroJazz, funk, rock & reggae

dalle 20.00 MAIN STAGE Start per 8 progetti musicali inediti, 8 bands di tutto rispetto con una solo matrice in comune L’INDIE-ROCK, che in brevi performances, da 25 minuti ciascuno, avranno tanto di nuovo da farvi ascoltare.

LINE UP:

ICE SCREAM

AURORA BIPOLARE

INGROWN

TANTOX

T.S.O.

FILMNOIR

TERESA MASCIANA’ & I DONATORI DI ORGANO

UVI’..!

I vent’anni dei Laboratori Musicali

L’associazione Culturale Laboratori Musicali compirà a Gennaio 2017, i suoi primi 20 anni di attività ininterrotta. “Abbiamo lavorato giorno e notte in questa Città ed in questa Regione per lo sviluppo del settore culturale-musicale – dichiara il Presidente del sodalizio Teresa Mascianà – siamo stati sempre disponibili a sostenere tutte le bands, gli operatori ed i professionisti del mondo dello spettacolo e le altre associazione che ne hanno fatto richiesta, arriviamo a questo grande momento orgogliosi e felici dei tanti traguardi raggiunti e auspichiamo di aver ancora tanta, tanta forza per perseverare su questa strada”.