City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Allo Spazio Lupardine ‘Rock’n’Roll in the Summer’

Il 19 giugno torna a Spazio Lupardine sulla collina di Pentimele la terza edizione di Rock'n'Roll in the Summer con otto band calabresi

13 Giugno 2016 - 17:10 | di Redazione

Chitarra rock, Cartoline rock di LiberArchè: musica indipendente al Color Fest di Lamezia

Organizzato dall’Associazione Culturale Laboratori Musicali ed in collaborazione con “Cartoline Rock” www.cartolinerock.it , il 19 Giugno 2016 , ritorna alla grande a Spazio Lupardine il Rock’n’Roll in the Summer alla sua 3° edizione!!

Anche quest’anno si vuol dare il benvenuto all’estate con una giornata di musica dal vivo all’aria aperta, sulla preziosa collina di Pentimele.

Rock’n’Roll con differenti sfumature della nostra terra, inedito e suonato da band Calabresi.

Il programma del 19 giugno

Il 19 Giugno quindi:

dalle 19.00 AREA B Perdido Cook Sound System: insieme in console Alex Perdido ai dischi, Paolo Manipura alle Pentole…

… aperiti-cena preparato in tempo reale tra food live e AfroJazz, funk, rock & reggae

dalle 20.00 MAIN STAGE Start per 8 progetti musicali inediti, 8 bands di tutto rispetto con una solo matrice in comune L’INDIE-ROCK, che in brevi performances, da 25 minuti ciascuno, avranno tanto di nuovo da farvi ascoltare.

LINE UP:

ICE SCREAM

AURORA BIPOLARE

INGROWN

TANTOX

T.S.O.

FILMNOIR

TERESA MASCIANA’ & I DONATORI DI ORGANO

UVI’..!

I vent’anni dei Laboratori Musicali

L’associazione Culturale Laboratori Musicali compirà a Gennaio 2017, i suoi primi 20 anni di attività ininterrotta. “Abbiamo lavorato giorno e notte in questa Città ed in questa Regione per lo sviluppo del settore culturale-musicale – dichiara il Presidente del sodalizio Teresa Mascianà – siamo stati sempre disponibili a sostenere tutte le bands, gli operatori ed i professionisti del mondo dello spettacolo e le altre associazione che ne hanno fatto richiesta, arriviamo a questo grande momento orgogliosi e felici dei tanti traguardi raggiunti e auspichiamo di aver ancora tanta, tanta forza per perseverare su questa strada”.

Rock'n'Roll in the Summer a Spazio Lupardine, sulla collina di Pentimele a Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?