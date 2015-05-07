Allo Zanotti Bianco lo spettacolo Gigi e lo sgrassamondo

Giorno 9 maggio 2015 alle ore 18:00 presso l’Auditorium Zanotti Bianco (Ex Cipresseto) di Reggio Calabria verrà messo in scena lo spettacolo dal titolo “Gigi e lo sgrassamondo” regia di Santo Nicito. La rappresentazione sarà realizzata dal centro “Tripepi–Mariotti” dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus. Lo spettacolo racchiude in sé diversi percorsi ed è frutto di molti mesi di lavoro e impegno, dalla scrittura del testo, alla realizzazione della scenografia, ai costumi.

Gli attori sono tutte persone che frequentano il centro “Tripepi–Mariotti”. Un lavoro che ha toccato trasversalmente tutte le competenze professionali e le attività presenti giornalmente all’interno del centro. Uno spettacolo che vuole veicolare due spunti di riflessione importanti, due messaggi che corrono insieme in modo parallelo per tutta la rappresentazione.

Il primo per un’ecologia del territorio che parta dalpensieroe dalle azioni responsabili. Il secondo peri un’ecologia che vada oltre la materialità, un’ecologia mentale che possa vedere l’altro nel suo “oltre”.

Oltre il confine del rifiuto, oltre il confine dello scarto, oltre il confine della sua diversità. Gigi e i suoi compagni ci accompagneranno in un mondo possibile. In un mondo fatto di persone.