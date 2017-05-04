Allo Zanotti Bianco un incontro dedicato alla Lingua Greca di Calabria

Il corso di grecanico promosso da Accademia del Tempo Libero e Apodiafazzi dedica un incontro alla religiosità ortodossa a Reggio e provincia

Un nuovo appassionante momento dedicato alla nostra cultura, alla scoperta di lingua, tradizioni, società di un tempo, nel contesto del corso di grecanico “Mathènnome tin Glossa Grèka tis Kalavria/Impariamo la Lingua Greca di Calabria”, organizzato dalle associazioni Accademia del Tempo Libero e Apodiafazzi.

Dopo la storia, le monete, i codici, questa sarà la volta della religione con un incontro dal titolo “La religiosità ortodossa a Reggio e Provincia attraverso monasteri e chiese”, relazionerà Ikonomos Ilias Iaria Efimerios, Sacro monastero ortodosso dei SS Elia il Siciliano e Filarete l’Ortolano. Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli.

L’incontro, aperto a tutta la città, si terrà mercoledì 10 maggio 2017, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria, alle ore 18.