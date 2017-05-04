Allo Zanotti Bianco un incontro dedicato alla Lingua Greca di Calabria
Il corso di grecanico promosso da Accademia del Tempo Libero e Apodiafazzi dedica un incontro alla religiosità ortodossa a Reggio e provincia
04 Maggio 2017 - 11:21 | di Vincenzo Comi
Un nuovo appassionante momento dedicato alla nostra cultura, alla scoperta di lingua, tradizioni, società di un tempo, nel contesto del corso di grecanico “Mathènnome tin Glossa Grèka tis Kalavria/Impariamo la Lingua Greca di Calabria”, organizzato dalle associazioni Accademia del Tempo Libero e Apodiafazzi.
Dopo la storia, le monete, i codici, questa sarà la volta della religione con un incontro dal titolo “La religiosità ortodossa a Reggio e Provincia attraverso monasteri e chiese”, relazionerà Ikonomos Ilias Iaria Efimerios, Sacro monastero ortodosso dei SS Elia il Siciliano e Filarete l’Ortolano. Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli.
L’incontro, aperto a tutta la città, si terrà mercoledì 10 maggio 2017, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria, alle ore 18.
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