All’Oasi Le Terrazze arriva ‘La notte degli Dei’

Sabato 26 maggio alle 23.30 il locale di Pentimele diventa il Monte Olimpo: scenografia, musica dagli anni '80 ai 2000 e i Rock The Trumpet

Si ritorna all’Oasi Le Terrazze! Seppur occasionalmente il bellissimo locale di Pentimele vedrà di nuovo accendersi i riflettori con una scenografia da mozzare il fiato.

Oggi, sabato 26 maggio lo storico locale cittadino, che negli anni ha visto susseguirsi eventi musicali, teatrali, cinematografici e di promozione culturale, sarà il protagonista indiscusso della “Notte degli Dei“.

La scenografia sul Monte Olimpo

Grazie ad una scenografia senza eguali, curata nei minimi dettagli, l’Oasi viaggia attraverso il tempo e lo spazio e veste i panni del Monte Olimpo, quel monte che per secoli è stato la culla degli Dei accessibile solamente ai più fortunati.

Ancora escalation musicali, per il divertimento di tutti i partecipanti, all’Oasi le terrazze con musica che andrà dagli anni ’80 ai 2000.

Ad animare la serata l’immancabile Dj Enzo Romeo accompagnato da Dj Pyros con la voce di Dock Condello. All’Oasi Le Terrazze tornano anche i Rock The Trumpet! L’ organizzazione tecnica è stata curata da Marco Viglianti e Marco Giordy.

Le parole di Enzo Romeo e le novità dell’estate

Enzo Romeo racconta che la scelta della location è caduta ancora una volta sulle Terrazze per permettere a tutti i partecipanti di muoversi in libertà tra uno spazio interno ed esterno che merita di rivivere attraverso le iniziative dei reggini.

Non mancheranno servizi superlativi e l’ingresso privilegiato per chi ha gia deciso di trascorrere la serata all’Oasi riservando un tavolo.

“La notte degli dei” aspetta solo voi! Perché gli eroi si ricordano, ma i miti non muoiono mai! Appuntamento questa sera sabato 26 maggio alle 23:30 all’Oasi Le Terrazze.

La location reggina riserverà, per questa estate 2018btante altre sorprese. Senza sbilanciarsi troppo Enzo Romeo confessa che per la nuova stagione si punterà molto sull’animazione!