All’UniCal la lectio magistralis sul tema intelligence

La sesta edizione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria verrà inaugurata dal Sottosegretario alle informazioni per la sicurezza Marco Minniti sabato 26 novembre 2016 alle ore 9 presso l’aula magna “Beniamino Andreatta” dell’ateneo calabrese a Rende.

Il programma prevede i saluti del Rettore Gino Mirocle Crisci, del Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione Franco Altimari e del Presidente del Corso di Laurea di Scienze dell’Educazione Angela Costabile. La relazione introduttiva sarà svolta dal Direttore del Master Mario Caligiuri, che nel 2007, con il sostegno del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, ha avviato questo percorso di studi sull’intelligence, primo del genere nelle università italiane.

Seguirà intorno alle 10.30 la lectio Magistralis di Marco Minniti sul tema “L’intelligence e la Repubblica. Democrazia e sicurezza nel XXI secolo”.

È poi previsto un dibattito con gli interventi programmati dei professori dell’Università della Calabria del Presidente del Centro calabrese del Mediterraneo Islamico Alberto Ventura, del Presidente della John Dewey European Foundation Giuseppe Spadafora, dal Direttore del Laboratorio di Documentazione dell’Unical Roberto Guarasci, da Spartaco Pupo docente di Storia delle dottrine politiche e dal docente di Pedagogia della R-Esistenza dell’ateneo calabrese Giancarlo Costabile.