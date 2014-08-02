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Alma Latina, spettacolo teatrale e musicale ispirato al flamenco

Tre ragazze, un provino a Siviglia e il ritmo del flamenco: la commedia della compagnia L'Eco dei Sanpietrini, ingresso libero

02 Agosto 2014 - 16:19 | di Redazione

Tre ragazze, un provino, una città magica: Sevilla. Ma soprattutto la voglia di rimettersi in gioco, di ricominciare da capo al ritmo sensuale e tenace del flamenco. Alma Latina, è il quarto spettacolo della compagnia teatrale L’ Eco dei Sanpietrini, scritto da Lavinia Lalle e Sarah Mataloni, è una commedia frizzante dal sapore iberico che unisce recitazione, musica e danza.

La solennità dei classici del teatro spagnolo e la spontaneità delle tre protagoniste si amalgamano per dare vita ad uno spettacolo capace di unire differenti anime: la malinconia e la sofferenza tipica delle parole di Lorca, la vivacità e l’esuberanza di Almodovar, le riflessioni e i pensieri delle tre ragazze che lentamente si svelano.

Protagonista indiscusso dello spettacolo è il flamenco: con la sua forza prorompente, l’energia di questa danza accompagna le ragazze nel loro percorso artistico e individuale, evidenziandone stati d’animo, emozioni e pensieri.

Martedì 19 Agosto, presso l’ Anfiteatro comunale di San Basile, ingresso libero.

Di Lavinia Lalle e Sarah MataloniCon la partecipazione di, in ordine alfabetico: Raffaella Martella, Emanuele Parlati e Martina VenanziPer info e approfondimenti:Tel: 3341553320ecodeisanpietrini@yahoo.com

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