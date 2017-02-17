Alvaro Caminero rinnova con la Polisportiva Futura

Alvaro ha firmato con la squadra di Motta San Giovanni per le prossime due stagioni.

Arrivato in questa stagione, dopo due campionati in Italia (Porto San Giorgio-Ancona e Real Rogit Rossano), si è subito integrato con i compagni ed è diventato un vero trascinatore per l’under 21 con la quale ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Italia ed ancora è in piena corsa in campionato.

Alvaro è anche diventato un pilastro della prima squadra grazie ad impegno ed applicazione ad ogni allenamento conquistando così la fiducia del mister, dei compagni e l’ammirazione degli avversari.

Grande soddisfazione in casa Futura.

Infatti felice per la conclusione dell’accordo il presidente Cogliandro e il dg Ferrara che lo ha voluto fortemente a Reggio già la scorsa estate .

Sono contento dice Alvaro di avere trovato l’accordo perché alla Futura mi sento a casa.

Non ho avuto dubbi e mi sento parte integrante dei progetti prossimi.

Sono certo che dovrò fare sempre meglio perché il mio obiettivo è migliorarmi e contribuire a portare questa squadra e questa società dove merita.

Ora comunque pensiamo a raggiungere già quest’anno la migliore posizione possibile.