Alvaro Caminero rinnova con la Polisportiva Futura
Alvaro Caminero, pilastro della prima squadra e trascinatore dell'under 21, firma per le prossime due stagioni con la Futura
17 Febbraio 2017 - 09:39 | di Redazione
Alvaro ha firmato con la squadra di Motta San Giovanni per le prossime due stagioni.
Arrivato in questa stagione, dopo due campionati in Italia (Porto San Giorgio-Ancona e Real Rogit Rossano), si è subito integrato con i compagni ed è diventato un vero trascinatore per l’under 21 con la quale ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Italia ed ancora è in piena corsa in campionato.
Alvaro è anche diventato un pilastro della prima squadra grazie ad impegno ed applicazione ad ogni allenamento conquistando così la fiducia del mister, dei compagni e l’ammirazione degli avversari.
Grande soddisfazione in casa Futura.
Infatti felice per la conclusione dell’accordo il presidente Cogliandro e il dg Ferrara che lo ha voluto fortemente a Reggio già la scorsa estate .
Sono contento dice Alvaro di avere trovato l’accordo perché alla Futura mi sento a casa.
Non ho avuto dubbi e mi sento parte integrante dei progetti prossimi.
Sono certo che dovrò fare sempre meglio perché il mio obiettivo è migliorarmi e contribuire a portare questa squadra e questa società dove merita.
Ora comunque pensiamo a raggiungere già quest’anno la migliore posizione possibile.
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