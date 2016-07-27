Amakorà, presentato il disco Viva Sta Vita

È stato presentato nei giorni scorsi a Vazzàno in provincia di Vibo Valenzia il nuovo lavoro discografico degli AMAKORA’, gruppo di musica etnopop formato da giovani talentuosi e con un grande amore per la propria terra e le proprie origini.

Il Cd è prodotto e progettato dalla MarascoComunicazione e si presenta in elegante formato grafico con all’interno tutti i testi completi di tutti i brani!

Dal Kaulonia Tarantella Future a Viva Sta Vita

Partiti con la vittoria al Kaulonia Tarantella Future 2013, passati per il Gran Premio Manente dove vincono il Premio giovane rivelazione e dopo tanti concerti in giro per la Calabria, questi giovani musicisti in questi anni hanno studiato molto, hanno fatto tante esperienze, hanno sperimentato, hanno perfezionato il loro mondo musicale ma non hanno rinunciato ad indirizzare le loro nuove consapevolezze e conoscenze sulla musica che viene dalla loro terra, sulle parole e sui testi che hanno un significato profondo, che parlano di una cultura e di un mondo fatto di valori e di gente vera.

Da questa consapevolezza nasce VIVA STA VITA, un inno alla vita, un concetto importante, un monito che proprio in questi giorni può essere preso ad esempio per non lasciarci travolgere dalle barbarie e dalla miopia dell’umanità.

“Precipitati nel mistero dell’esistenza, passiamo come lampi lungo la strada del tempo e sfogliamo sentimenti in cerca della felicità, sentimento facile da provare ma, a volte, difficile da trovare”

VIVA STA VITA è un inno alla vita e alla gioia di vivere, è un invito a sfruttare ogni goccia di attimo che cade nei nostri pochi giorni su questa terra…per cantare, ballare, sorridere alla vita ..per vivere di sorrisi… per amarci e amare.

Gli undici brani del disco

11 brani che parlano di gioventù e spensieratezza, di incontri, di addii ma anche di arrivederci, dell’amore declinato in ogni forma, per la propria donna, per la propria terra, per le proprie origini…

Testi originali che si accompagnano a testi della tradizione sapientemente “captati” dai racconti delle anziane signore dei nostri paesini.

Un disco ricercato anche negli arrangiamenti, mai banali e ricchi di strumenti della tradizione suonati però in modo moderno e innovativo, sonorità coinvolgenti che destano entusiasmo. Un incontro musicale di differenti suoni che scoprono, attraverso strumenti di diversa origine etnica, il piacere di stare insieme non solo alla tarantella e ai testi tradizionali.

AMAKORà è amore per la propria terra e da oggi anche amore per la buona musica, un progetto che sicuramente potrà portare avanti questi giovani musicisti.

Un disco da ascoltare per capire che Sandro, Domenico, Francesco, Gregorio, Lev e Pietro hanno saputo regalarci tanta buona musica ma anche un grande inno alla VITA.