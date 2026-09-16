Calabria, resort nel mirino della Guardia di Finanza: recuperati oltre 160mila euro

Controlli su IMU e canoni di concessione demaniale: accertate annualità non dichiarate e somme non versate da un operatore turistico-balneare del litorale tirrenico

I Finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno concluso un’attività investigativa nel settore turistico-balneare che ha interessato un resort sul litorale tirrenico calabrese. I controlli hanno fatto emergere irregolarità legate al pagamento dell’IMU e dei canoni di concessione demaniale.

Controlli su IMU e concessioni demaniali

L’attività, coordinata nell’ambito dei servizi disposti sul territorio regionale dal Reparto Aeronavale Calabria, ha permesso di accertare diverse inadempienze relative a tributi locali non dichiarati o non versati negli anni sottoposti a verifica.

Gli accertamenti sono stati effettuati attraverso controlli documentali e catastali, sopralluoghi e verifiche operative sul territorio. I Finanzieri hanno incrociato le informazioni provenienti dalle banche dati in uso al Corpo con la documentazione contabile e quella relativa alle concessioni demaniali.

I controlli sul litorale sono stati effettuati anche attraverso l’impiego dei mezzi navali e aerei della Guardia di Finanza.

Resort ad Amantea, recuperati oltre 160mila euro

Secondo quanto emerso dalle verifiche, l’attività ha consentito di individuare beni strumentali presenti su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione che non sarebbero stati dichiarati ai fini fiscali oppure sarebbero stati dichiarati in maniera non congrua.

Gli accertamenti hanno riguardato un operatore economico titolare di una concessione demaniale nel territorio del Comune di Amantea, in provincia di Cosenza.

Al termine dell’attività è stato possibile recuperare a tassazione oltre 160mila euro, considerando tributi dovuti, sanzioni e interessi. Le relative somme saranno irrogate dall’ente locale competente.

Guardia di Finanza, controlli contro l’evasione fiscale

L’intervento rientra nelle attività della Guardia di Finanza contro l’evasione fiscale e a tutela delle entrate dello Stato e degli enti locali.

I controlli nel settore delle concessioni demaniali marittime puntano inoltre a garantire condizioni di concorrenza regolari tra gli operatori economici che svolgono attività sul demanio marittimo e nel settore dei servizi portuali e turistici.