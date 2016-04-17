‘Amarcord’ in versione restaurata al Cinema Aurora

Il Cinema Ritrovato & Il Cinema Aurora presentano la proiezione del film mitico nella nuova versione restaurata in 2k “Amarcord” di Federico Fellini

Giorno 18 Aprile 2016 alle ore 20:20

Biglietto unico Euro 5,00

Prevendita aperta presso il botteghino del Cinema

Il restauro del film “Amarcord” è stato realizzato da Cineteca di Bologna, con il sostegno di yoox.com e il contributo del Comune di Rimini, e in collaborazione con Cristaldifilm e Warner Bros.

Vent’anni dopo avere raccontato la storia di una fuga dalla provincia nel film “I vitelloni”, Fellini ritorna in quel piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti della sua Rimini durante adolescenza a Cinecittà e a Ostia. La famiglia rievocata nel film è quella dell’amico d’infanzia, Titta Benzi, e intorno a lui pullula un’umanità descritta con tinte sanguigne e linee grottesche – un’ironia al tempo stesso affettuosa e graffiante. La vitalità delle figure che popolano il film, come Gradisca e Volpina, cela una sotterranea, profonda malinconia. Il piccolo borgo romagnolo degli anni Trenta riassume una delle più penetranti immagini dell’Italia secondo Fellini: un piccolo mondo immaturo e conformista, succube di un regime becero e mistificatore, o tristemente impotente di fronte alle sue violenze.

Il film sarà preceduto dal montaggio inedito di scene tagliate presentato al Festival di Venezia 2015: “Amarcord Fellini” – provini, tagli e doppi scelti da Giuseppe Tornatore.