Il veliero Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina militare italiana, nelle scorse ore era in transito lungo le coste calabresi. L’imbarcazione storica, utilizzata per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale, ha attraversato lo specchio d’acqua davanti al litorale della provincia nel suo viaggio in direzione del porto di Chioggia, dove approderà il prossimo 12 ottobre.

L’Amerigo Vespucci è l’unità più anziana della Marina Militare; è una nave a vela, equipaggiata con un motore elettrico ausiliario. Il suo motto “Non chi comincia ma quel che persevera” è attribuito allo scienziato e artista del RinascimentoLeonardo Da Vinci e ricorda che non è importante l’inizio di un progetto ma il suo compimento.

A bordo dell’imbarcazione si svolgono attività di addestramento degli allievi della 1a classe dei ruoli normali dell’Accademia Navale, degli allievi della Scuola Navale Militare “F. Morosini”, degli allievi nocchieri della Marina Militare, dei giovani iscritti ad associazioni veliche come la “Lega Navale” e la “Sail Training Association Italia”. E’ inoltre testimonial della salvaguardia e della tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente marino, collabora in maniera assidua con associazioni come l’Unicef, il WWF e Marevivo, ed è ambasciatrice d’Italia.