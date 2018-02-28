Non ha mai nascosto il suo amore ed il forte legame verso Reggio e la Reggina. Con la maglia amaranto ha vinto e segnato tanto e da molti viene ricordato come uno degli attaccanti più forti che la Reggina abbia mai avuto nel corso della sua storia.

Nella sua lunga carriera calcistica, ha indossato tantissime maglie ed insieme a Marco Borriello detiene il record di gol con più squadre nella massima seria: Nicola Amoruso, intervistato da Gazzetta del Sud, ha realizzato 15 reti anche con l’Andria, squadra che si andrà ad affrontare sabato prossimo, in uno scontro che si presenta come decisivo per evitare i play out: “Vorrei che sabato vincesse la Reggina, non sarà semplice perché i pugliesi soprattutto in casa sono temibili. Ho visto la Reggina contro il Trapani e sinceramente non meritava di perdere, la squadra di Maurizi ha lottato ed è stata molto sfortunata. Mi piace il progetto che la società sta portando avanti riguardo i giovani ed apprezzo l’entusiasmo della famiglia Praticò che è riuscita a riportare la Reggina in serie C.

Conosco Condemi, ha qualità e da questo momento troverà più spazio, è bravo anche Bianchimano, Castiglia è stato mio compagno di squadra con Mazzarri in panchina, se sta bene fisicamente può fare la differenza. Vorrei rivedere la Reggina in serie B, ho ancora negli occhi i trentamila del Granillo che mi facevano venire i brividi”.