Amoruso: ‘Io alla Reggina? Non conosco Gallo ma lo apprezzo molto’

“Le porte del club sono aperte a tutti quelli che hanno fatto la storia della Reggina“. Lo ha dichiarato il presidente Luca Gallo la settimana scorsa in occasione del suo intervento sulla pagina facebook ufficiale. Nel momento in cui gli è stato chiesto di Nicola Amoruso ha espresso il suo pensiero: “Voglio inserire nuove figure”. Ospite della trasmissione “Vai Reggina”, interpellato su un suo eventuale desiderio di tornare in amaranto, Nicola Amoruso ha risposto così:

“Io alla Reggina? Me lo chiedono spesso, non conosco il presidente Luca Gallo, ne apprezzo il suo grande amore verso la squadra, ma nulla è in programma, di sicuro resto un grande tifoso. Mi fa enorme piacere vedere la squadra in testa alla classifica e mi impressiona il massimo dirigente per le sue idee molto chiare nonostante sia neofita nel mondo del calcio”.

