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Anastacia raddoppia in Sicilia, con i live al Teatro Antico di Taormina e al Teatro di Verdura di Palermo

Il 22 luglio al Teatro Antico di Taormina e il 23 al Teatro di Verdura di Palermo la cantante porta il The Ultimate Collection Tour

22 Luglio 2016 - 11:32 | di Redazione

Anastacia, in tour in Sicilia con il The Ultimate Collection Tour

Anastacia “sbarca” in Sicilia e sarà domani (22 luglio) al Teatro Antico di Taormina e sabato (23 luglio) al Teatro di Verdura di Palermo con il suo “The Ultimate Collection Tour”.

I due appuntamenti sono prodotti da D’Alessandro e Galli ed organizzati da Show Biz. La data taorminese è organizzata con la partecipazione di Taormina Arte.
Per Anastacia il 2015 è stato un anno fantastico che l’ha vista protagonista del tour mondiale “Resurrection” ed interprete del singolo “Take this change”, traccia che ha preceduto l’uscita il 6 novembre dell’album “The ultimate collection”.
Il 2016 è l’anno del “The ultimate collection Tour”, che ha debuttato proprio dall’Italia e dove tornerà in estate: Verbania il 5 luglio, Carpi Summer Fest il 6 luglio, Grugliasco (TO) il 19 luglio, Lucca Summer Festival il 20 luglio (con i Simply Red), Taormina e Palermo (22 e 23 luglio).
Per Anastacia si tratta di un ritorno in Sicilia dopo il grande successo che ha riscosso il concerto palermitano dello scorso anno. E’ una delle artiste più popolari e seguite in tutto il mondo. Un’ammirazione dovuta sicuramente al suo grande talento, per quella voce così particolare e potente, definita tra le più riconoscibili, racchiusa in un corpo minuto. Un contrasto che le è valso il soprannome di The little lady with the big voice (la piccola signora dalla grande voce).

Sei album, due raccolte, milioni di copie vendute, Anastacia, nel 2015, è stata inserita da Diply – uno dei siti web d’informazione più cliccati – all’ottavo posto nella classifica delle donne che grazie a voce, parole e testi, hanno rivoluzionato l’industria musicale, diventando fonte d’ispirazione per altri artisti.
Il conto alla rovescia per le due date siciliane sta per finire e i fans dell’artista americana stanno predisponendo le “Fan Action” studiate per accogliere al meglio Anastacia. Lo scorso anno a Palermo la sorpresa dei palloncini rossi ha colto nel segno e quest’anno spazio a luci e braccialetti fluorescenti.
I biglietti per le due date di Taormina e Palermo sono in ancora in vendita nei circuiti Box Office Catania (www.ctbox.it tel. 095.7225340), Box Office Palermo (www.circuitoboxofficesicilia.it tel. 091.335566 – 091.6260177) e su www.ticketone.it. Al Teatro Antico di Taormina sono stati predisposti tre ordini di posto: 75 euro (platea), 57 euro (gradinata numerata) e 42 euro (gradinata non numerata). Quattro differenti tipologie di biglietti previste al Teatro di Verdura di Palermo: 75 euro (poltronissima), 63 euro (poltrona), 50 euro (distinti) e 40 euro (gradinata non numerata). I prezzi sono comprensivi dei diritti.

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