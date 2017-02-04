Anche in Calabria si celebra il Safe Internet Day

Un Safe Internet Day per portare l’attenzione sugli aspetti oscuri in cui ci si può imbattere navigando in rete, con un’attenzione particolare nei confronti dei più giovani. Proprio a loro, spesso vittime di un bullismo virtuale, è dedicato l’incontro che si terrà a Cosenza, presso la Sala Nova del Palazzo della Provincia il 7 febbraio. Un momento importante, di crescita che fa eco ai tanti convegni che in contemporanea si terranno in tutta Italia per il Sid – ovvero il Safer Internet Day – organizzato da INSAFE e INHOPE con il supporto della Commissione Europea. Oggi, infatti, il Sid è una vera e propria istituzione che coinvolge oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

L’incontro di Cosenza, patrocinato dalla Regione Calabria, sarà moderato dalla giornalista Bruna Larosa e vedrà succedersi diversi interventi. A parlare Francesco Antonio Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza; Fabio Martino dell’Istituto ambientale regionale; Daniela Celestino, dirigente ATP Cosenza, Don Giacomo Tuoto, vicario episcopale; Antonio Lento, presidente APA; Amedeo Vitagliano Stendardo, criminologo analista comportamentale; Francesco Beraldi, presidente regionale Claai Calabria. Presenti anche Patrizia Vetere, psicologa e psicoterapeuta; Angela Costabile, docente presso il Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Unical e Mariaantonella Sorrenti, assessore all’istruzione, pari opportunità e politiche sociali del comune di Anoia (Rc). All’iniziativa prenderanno parte le scuole di Cosenza e la Polizia Postale.

Il cyberbullismo è uno dei risvolti più tetri della navigazione on line. La cronaca è sempre maggiormente intrisa di fatti più o meno gravi che prendono l’avvio dal web e dalle conoscenze non sempre limpide in cui ci si imbatte navigando in rete. Quella del 7 febbraio sarà una giornata di divulgazione, informazione e sensibilizzazione rivolta ai giovani studenti in tema di bullismo e cyberbullismo.