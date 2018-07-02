S. Agata sempre al centro di ogni discussione riguardante la Reggina. Siamo a dieci giorni dall’inizio della preparazione ed ancora vige grande incertezza. Dubbi che probabilmente verranno sciolti nel momento in cui le parti si incontreranno nel tentativo di trovare un accordo almeno per la prima squadra.

C’è la necessità di avere il primo campo a disposizione per la compagine di Cevoli che, ammesso che trovi una soluzione alternativa per il ritiro, comunque un campo di allenamento stabile per la prossima stagione dovrà averlo.

Nel frattempo c’è un nuovo inquilino al centro sportivo, perché la Reggio FC, società di calcio a 5, svolgerà lì la propria preparazione a partire dai primi giorni di agosto.

Quel fortino da sempre motivo di vanto ed orgoglio per il presidente Lillo Foti, con tantissimi talenti cresciuti all’interno di un settore giovanile che per molti anni è stato un prezioso riferimento per il calcio italiano. Diversi calciatori giovano ancora e nella massima serie, vedi N. Viola, Barillà, Ceravolo. Oggi è invece una struttura che potrebbe ospitare più di una squadra e soprattutto più di una disciplina.

Reggio FC è una delle espressioni dell’Asd Magna Grecia che disputa il campionato di serie C2 di calcio a 5 ed il presidente è appunto Antonio Girella, il nuovo gestore del S. Agata.