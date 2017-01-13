‘Architetti Reggio Calabria 2001’ sostiene il Comitato Pro-Aeroporto
Gli Architetti Reggio Calabria 2001 aderiscono alla manifestazione in piazza Italia per difendere lo scalo dello Stretto
13 Gennaio 2017 - 11:26 | di Redazione
L’Associazione ludico-culturale “Architetti Reggio Calabria 2001” in tutte le sue componenti solidarizza con il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria e risponde presente alla manifestazione di sabato 14 gennaio in piazza Italia ribadendo così l’importanza strategica di questa importante infrastruttura per l’area metropolitana dello Stretto.
“Questa situazione di incertezza – dichiara il vicepresidente dell’Associazione, architetto Bruno Doldo – pregiudica la competitività, il lavoro e le prospettive della intera area metropolitana che beneficia dei flussi di passeggeri garantiti da questo scalo aeroportuale, oltre a garantire centinaia di posti di lavoro”.