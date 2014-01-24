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Anticipo di campionato domani per la Vis contro il Basket Gela

Dopo due trasferte la Vis torna al PalaBotteghelle contro il Basket Gela, ultimo in classifica ma in buona forma: i reggini hanno perso 7 delle ultime 8 gare

24 Gennaio 2014 - 12:07 | di Redazione

Vis Reggio Calabria al PalaBotteghelle contro il Basket Gela

Dopo due trasferte consecutive torna al PalaBotteghelle la Vis Reggio Calabria. Domani, in uno dei tre anticipi della terzultima giornata della regular season, i bianco/amaranto di coach D’Arrigo affrontano il Basket Gela.

I siciliani, che ancora devono recuperare una gara, occupano l’ultimo posto della classifica in coabitazione col Basket Empedocle. Non per questo, però, il match è di quelli da prendere sotto gamba. Anzi, tutt’altro. I gelesi attraversano un buon periodo di forma, come dimostra il blitz esterno di Caiola e compagni due domeniche fa al PalaFerraro di Cosenza, e proprio sul parquet di Largo Botteghelle si giocano importanti fiches salvezza in vista della volata finale.

Giovedì, durante l’amichevole con il Botteghelle (compagine militante nella serie C regionale) Grasso e compagni hanno provato schemi e soluzioni tattiche da opporre ai gelesi. Occorrerà concentrazione, grinta, determinazione e voglia di arrivare prima sulla palla a spicchi, tutti ingredienti che la Vis dovrà mettere in campo per prevalere sugli insidiosi avversari.

I reggini stanno vivendo un periodo delicato. Hanno perso 7 degli ultimi 8 incontri, scivolando dal terzo al settimo posto della graduatoria. Domani l’appuntamento è di quelli da non fallire per restituire serenità all’ambiente e guardare con maggior fiducia al finale di stagione.

Arbitreranno Angela Rita Castiglione di Palermo e Francesco Micino di Cosenza.

All’andata la Vis espugnò il PalaCossiga di Gela 75 a 72 con un finale al cardiopalma.

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