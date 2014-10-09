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Anziani sempre più soli e abbandonati a se stessi

Over 75 senza assistenza dei servizi sociali, tagli e volontariato in difficoltà: le associazioni denunciano la solitudine crescente degli anziani

09 Ottobre 2014 - 16:21 | di Redazione

Per la maggior parte hanno più di 75 anni e non sono seguiti dai servizi sociali, sono a forte rischio di emarginazione ed esprimono un grande bisogno compagnia e la possibilità di muoversi nel territorio, sono gli anziani seguiti dai volontari di varie associazioni onlus in tutta la nostra città.  La crisi ed i tagli al sociale hanno inciso fortemente sul volontariato e le associazioni hanno registrato una oggettiva difficoltà nell’arruolare nuovi volontari da coinvolgere in questo settore, inoltre sono in forte riduzione gli stanziamenti sociali pubblici finalizzati all’attivazione di convenzioni e di protocolli d’intesa.

Isolamento fisico e relazionale, redditi bassi e povertà investono fasce sempre più ampie di over 65. Gli anziani sono sempre più soli e vivono una quotidianità difficile e faticosa, dovendo fare i conti con la disgregazione delle reti parentali ed amicali e con i ridotti servizi socio-assistenziali garantiti dagli enti locali. “Stanno crescendo molto i bisogni espressi dagli anziani più fragili -sottolinea il presidente del Movimento Autonomo Alternativo (M.A.A.) Pietro Marra- e purtroppo siamo in presenza di un arretramento dei servizi socio-assistenziali pubblici, un fatto drammatico e inaccettabile che mette il volontariato in una condizione di dover non integrare i servizi, ma sostituirli. La chiusura di piccole strutture ospedaliere  che si sta abbattendo sul sistema sanitario avrà, temiamo, ripercussioni molto pesanti soprattutto sulle persone non autosufficienti. E’ giusto razionalizzare e combattere gli sprechi e i privilegi, ma non devono essere colpiti i cittadini anziani bisognosi di cure e assistenza”.Libertà Esigenze Sociali nasce anche per un sostegno alle fasce di anziani più deboli con problemi  motori e non che si sentono abbandonati dalla società e dalle Istituzioni che invece dovrebbero garantire loro una maggiore dignità di vita.

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