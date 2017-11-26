Apar e Mimmo Cavallaro, tradizione ed innovazione – FOTO
Concerto gratuito di Mimmo Cavallaro al Cipresseto Zanotti Bianco per il cd Calanchi, con la maxi torta al Bergamotto dei pasticceri reggini dell'Apar
26 Novembre 2017 - 09:20 | di Vincenzo Comi
Grande partecipazione al Cipresseto Zanotti Bianco. Mimmo Cavallaro ha coinvolto un numerosissimo pubblico, intervenuto per la presentazione del suo nuovo cd “Calanchi“.
Con un concerto gratuito, promosso dall’associazione “Reggio incontriamoci sempre”, il popolare artista ha trasmesso il ritmo della sua musica Calabrese e delle coreografiche tarantelle, parte della cultura della nostra terra.
Sulla stessa linea di pensiero i pasticceri, reggini di, APAR , capitanati dal presidente Angelo Mulino hanno, voluto offrire per l’occasione una maxi torta al Bergamotto di Reggio Calabria, allo, scopo di voler ribadire l’importanza della riscoperta delle tradizioni grazie alle quali è possibile riappropriarsi delle proprie origini valorizzando tramite i dolci l’identità della nostra terra.
Proprio come la musica di Cavallaro che con le sue vibrazioni, ci fa capire da dove veniamo, chi siamo ma soprattutto dove vogliamo andare. Verso una Calabria sempre più positiva.
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