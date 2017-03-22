Aperte iscrizioni al film festival Myart. In giuria il reggino Fabio Mollo

Si sono aperte nei giorni scorsi e si chiuderanno il 31 marzo le iscrizioni al “MYArt”, il Film Festival organizzato in Calabria dall’associazione culturale multietnica “La Kasbah” di Cosenza e dalla giovane casa di produzione cinematografica Lago Film di Cosenza che avrà luogo a Cosenza dal 28 al 30 aprile. L’iniziativa ha il sostegno di Provincia e Comune di Cosenza; del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar); della Fondazione Migrantes e della Fondazione Calabria Film Commission.

In giuria il documentarista Gianfranco Pannone, il produttore cinematografico Mario Mazzarotto, il regista calabrese Fabio Mollo, l’operatore culturale Giuseppe Scarpelli. Il tema al centro del festival è il Mediterraneo, le migrazioni e i diritti umani e affida alla Calabria il ruolo di terra di mezzo tra le diverse sponde del Mare Nostrum. Un ruolo che, come testimoniano le cronache degli ultimi dieci anni, è divenuto centrale nelle rotte migratorie che attraversano queste acque.