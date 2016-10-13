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Aperte le iscrizioni al corso gratuito per arbitri di calcio

L'Associazione Italiana Arbitri di Reggio Calabria apre le iscrizioni al corso gratuito per giovani dai 15 ai 35 anni: ci si può iscrivere fino al 31 ottobre

13 Ottobre 2016 - 11:21 | di Vincenzo Comi

Iscrizioni aperte al corso per arbitri di calcio dell'Associazione Italiana Arbitri di Reggio Calabria

L’Associazione Italiana Arbitri sezione di Reggio Calabria comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per arbitri di calcio per i giovani dai 15 ai 35 anni di età.

Il corso gratuito permetterà agli iscritti una volta terminato il percorso formativo, della durata di circa 3 mesi, di partecipare agli esami per diventare ufficialmente un arbitro di calcio. 

La partecipazione al corso da diritto ad un credito formativo scolastico e il diventare arbitro da diritto alla tessera FIGC con ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia e ad un rimborso economico per ogni partita arbitrata. 

Per iscriversi bisogna presentare domanda, per i minorenni sottoscritta da un genitore, alla sezione arbitri sita in via Nino Bixio, 14 a Reggio Calabria.

Ulteriori informazioni le troverete sul sito internet www.aiareggiocalabria.it, su facebook aiareggiocalabria o chiamando lo 0965.899868 dal lunedi al venerdi dalle 17 alle 20:30.

C’è tempo fino al 31 Ottobre 2016.

Corso gratuito per arbitri di calcio dell'AIA sezione di Reggio Calabria

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