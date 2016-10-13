Aperte le iscrizioni al corso gratuito per arbitri di calcio
L'Associazione Italiana Arbitri di Reggio Calabria apre le iscrizioni al corso gratuito per giovani dai 15 ai 35 anni: ci si può iscrivere fino al 31 ottobre
13 Ottobre 2016 - 11:21 | di Vincenzo Comi
L’Associazione Italiana Arbitri sezione di Reggio Calabria comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per arbitri di calcio per i giovani dai 15 ai 35 anni di età.
Il corso gratuito permetterà agli iscritti una volta terminato il percorso formativo, della durata di circa 3 mesi, di partecipare agli esami per diventare ufficialmente un arbitro di calcio.
La partecipazione al corso da diritto ad un credito formativo scolastico e il diventare arbitro da diritto alla tessera FIGC con ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia e ad un rimborso economico per ogni partita arbitrata.
Per iscriversi bisogna presentare domanda, per i minorenni sottoscritta da un genitore, alla sezione arbitri sita in via Nino Bixio, 14 a Reggio Calabria.
Ulteriori informazioni le troverete sul sito internet www.aiareggiocalabria.it, su facebook aiareggiocalabria o chiamando lo 0965.899868 dal lunedi al venerdi dalle 17 alle 20:30.
C’è tempo fino al 31 Ottobre 2016.
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