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Aperte le selezioni per il remake “Torno indietro e cambio vita”

Aperte a Motta San Giovanni le selezioni per comparse e figurazioni speciali nel remake del film dei fratelli Vanzina

22 Giugno 2017 - 15:25 | di Eva Curatola

Torno indietro e cambio vita, film dei fratelli Vanzina: selezioni per comparse

Sono aperte le selezioni per comparse nel film “Remake torno indietro e cambio vita” dei fratelli Vanzina.

Le selezioni avverranno nella struttura “Angelo Biondo” in via Lungomare Cicerone Lazzaro di Motta San Giovanni.

Torno indietro e cambio vita è un film del 2015 diretto da Carlo Vanzina con Raoul Bova, Ricky Memphis, Giulia Michelini, Max Tortora e Paola Minaccioni.

Nello specifico si cercano uomini e donne per comparse e figurazioni speciali.

Gli aspiranti attori dovranno superare le prove di recitazione e portamento. Info al numero: 3273219920 (Massimiliano) – 3458707811 (Enzo)

Un’ottima occasione per i reggini e i calabresi di sfondare nel mondo del grande schermo.

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