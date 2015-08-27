Apertura del nuovo store H&M a Vibo Valentia

H&M, famosissima azienda di abbigliamento svedese, fondata da Hennes & Mauritz, è un marchio giovane e low cost che vanta numerosissimi punti vendita sparsi in tutto il mondo.

Il primo negozio in Italia fu aperto nel 2003 a Milano e al 2014 vi sono 130 negozi in tutta la nazione. Oggi H&M conta circa 3500 punti vendita in 55 paesi.

Un brand dunque con numeri record, che coinvolge le più grandi star di Hollywood per le sue campagne pubblicitarie: Gary Oldman, Vanessa Paradis, Olivia Wilde, Pamela Anderson, Johnny Depp, Lady Gaga, Beyonce, Madonna, Kylie Minogue, Lana Del Rey e Katy Perry, e tanti altri.

Accessibile e alla moda, il fashion brand svedese, propone una linea caratterizzata da capi casual da indossare in ogni occasione, alla portata di molti, grazie ai prezzi accessibili al pubblico.

Si distingue per la sua immagine sempre aggiornata, ricercata, minimal e allo stesso tempo cool.

Lo stile unico di H&M, approda anche a Vibo Valentia: il nuovissimo store, che comprenderà collezioni uomo, donna, e bambino, sarà collocato all’interno del grande Centro Commerciale Vibo Center, “luogo ideale e vicino, dove incontrarsi, vivere la moda, la casa, in un intreccio unico di elementi e suggestioni”.

Non resta dunque che aspettare la tanto attesa apertura di H&M: appuntamento 3 Settembre 2015, ore 10:00 per festeggiare insieme l’opening nel cc Vibo Center (Comune di Vibo Valentia, strada statale 18, loc. ex aeroporto).