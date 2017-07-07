Apertura straordinaria alla Galleria Nazionale di Cosenza

Il 12 e il 26 luglio Palazzo Arnone resta aperto fino alle 23.30 con ingresso gratuito, giochi per famiglie e gli spot degli studenti

La Galleria Nazionale di Cosenza si unisce alle iniziative estive che stanno animando il centro storico cittadino proponendo nelle serate di mercoledì 12 e mercoledì 26 luglio due aperture straordinarie. In orari extra lavorativi sarà possibile godere delle collezioni, nella suggestiva atmosfera notturna di Palazzo Arnone.

A partire dalle ore 20.30 la Galleria offrirà ai visitatori e alle famiglie l’opportunità di poter giocare con l’arte. Grandi e piccoli potranno cimentarsi in una caccia ai dettagli da cercare nei dipinti. Saranno proiettati inoltre gli spot promozionali realizzati dagli studenti che hanno partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro nel museo durante l’anno scolastico appena concluso.

Nei giorni 12 e 26 luglio 2017 la Galleria Nazionale di Cosenza modificherà pertanto l’abituale orario con il seguente: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.30.

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Museo di sera

Galleria Nazionale di Cosenza

Cosenza – Palazzo Arnone

Mercoledì 12 e mercoledì 26 luglio 2017

Ingresso gratuito

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Acordon

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