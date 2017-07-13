Apertura straordinaria estiva tesori culturali

Soprintendenza e Comune programmano aperture straordinarie di musei e siti archeologici: si parte il 14 e 16 luglio con l'Ipogeo di Piazza Italia

Nell’ambito delle attività culturali e turistiche della stagione estiva 2017, la Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia e il Comune di Reggio Calabria, hanno programmato una serie di aperture straordinarie di musei e siti archeologici che consentirà a turisti e visitatori di poter approfondire la scoperta di tesori culturali spesso non fruibili.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale Irene Calabrò che dichiara:

«Proseguiamo una intensa e proficua collaborazione con la Soprintendenza sperimentata già nei mesi scorsi in occasione di grandi eventi che hanno interessato la nostra città e che ci ha consentito di estendere e integrare l’offerta culturale del territorio»

«A breve comunicheremo il cartellone completo delle date che abbiamo concordato congiuntamente – continua Calabrò – per dare la possibilità di accompagnare gli eventi dell’estate reggina con una sorta di trekking urbano accessibile a tutti. In questo senso vorrei rivolgere un messaggio agli stessi reggini: approfittiamo della pausa estiva e della bella stagione per trovare il tempo per conoscere e valorizzare insieme il nostro immenso patrimonio culturale».

Si inizia il 14 e il 16 luglio prossimo con l’apertura dell’Ipogeo di Piazza Italia, le mura greche, le terme romane e il castello Aragonese: dalle ore 19,00 fino alle 22,00.

La presentazione dei siti sarà curata dal personale della Soprintendenza archeologica.