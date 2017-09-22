Sabato 23 e domenica 24 settembre apertura straordinaria di Ipogeo, Castello Aragonese e Mura Greche a Reggio Calabria per le Giornate Europee del Patrimonio

Si conclude con l’apertura straordinaria dei siti archeologici della città di Reggio Calabria, del prossimo sabato 23 e domenica 24 settembre, il programma che ha consentito a turisti e visitatori, in diverse occasioni, durante l’intera stagione estiva, di poter approfondire la scoperta dei tesori e dei siti archeologici- culturali reggini.

Anche in concomitanza della Giornata Europea del Patrimonio Culturale, il sito Ipogeo di Piazza Italia, il Castello Aragonese e le Mura Greche resteranno aperti dalle 15 alle 22,00 di sabato 23 settembre e dalle 9,30 alle 13,30 di domenica 24 settembre, grazie al supporto del personale della Soprintendenza archeologica di Reggio-Vibo in collaborazione con l’Assessorato alla Valorizzazione dei Beni culturali.

Sabato 23 settembre, le mura greche ospiteranno tra l’altro, a partire dalle ore 18,30 l’evento #bellacomeunfilm, la proiezione dei clip e dei filmati oggetto del video contest promosso dall’associazione Calabresi Creativi, che su Instagram, ha reso virale la bellezza dei luoghi più belli della regione Calabria.

A seguire, dalle ore 19,00, il sindaco Giuseppe Falcomatà con l’assessore alla Valorizzazione Irene Calabrò, prenderà parte al forum tematico, con esperti del settore, sui social media quali strumenti di valorizzazione turistica.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria