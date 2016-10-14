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Apposta ad Arghillà la segnaletica stradale ed effettuati controlli sulle radiazioni elettromagnetiche

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà comunica la nuova segnaletica stradale e l'esito dei controlli Arpacal su elettrodotti e antenne, con valori nei limiti di legge

14 Ottobre 2016 - 17:42 | di Vincenzo Comi

Antenna telefonica ad Arghillà, controlli Arpacal sulle radiazioni del 17 settembre 2016

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Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei beni comuni, comunica che nei giorni scorsi è stata finalmente apposta la segnaletica stradale  mancante  o deteriorata, più volte richiesta da singoli cittadini e dal comitato stesso.

Il Coordinamento di Quartiere ringrazia quindi l’Amministrazione comunale e i suoi tecnici, per aver colmato la lacuna, confidando che possano completare ulteriormente il lavoro ripristinando, ad esempio, le strisce pedonali di fronte alla Parrocchia, e ove altro servano,  e provvedendo alla pulizia ed al diserbo dei viali, in attesa degli ulteriori interventi già richiesti.

I controlli Arpacal sulle radiazioni

Negli stessi giorni il Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria ha comunicato l’esito dei controlli  sulle radiazioni elettromagnetiche effettuato il 17 settembre su richiesta del Comitato e finalizzato alla verifica delle radiazioni elettromagnetiche  prodotte dalle linee elettriche  ad alta tensione in transito  nella zona di Arghillà, (alcune delle quali proprio a pochi metri dalle abitazioni, come si vede dalle foto allegate)  nonché quelle prodotte da antenne telefonia mobile, in quanto i cittadini avevano manifestato in più occasioni timori sulla presenza di radiazioni nocive.

La nota del 13 ottobre dell’Arpacal comunica al Comitato che i “valori misurati rientrano nei limiti normativi previsti dal dpcm 8 luglio 2003” , precisando che l’intervento dell’Agenzia è relativo alle misure di campo elettrico e magnetico alla frequenza di rete e alle alte frequenze e rinviando alla relazione tecnica completa trasmessa per competenza al Sindaco e al Settore Ambiente del Comune le rilevazioni dettagliate.

La richiesta del rapporto completo

Il Coordinamento ha già richiesto il rapporto completo per potere analizzare i dati nel dettaglio e  diffonderli ai cittadini interessati, che hanno diritto di conoscere i rischi, reali o potenziali, cui vanno incontro nelle loro case, in ogni caso   ringrazia l’Arpacal di Reggio Calabria per la sensibilità, la professionalità e la tempestività con la quale ha risposto ad una esigenza reale della cittadinanza, rileva che sono stati  aggiunti due  tasselli mancanti  ai servizi essenziali di Arghillà , dotazione  irrinunciabile per tutti i cittadini, un piccolo passo avanti verso una migliore vivibilità del quartiere che si può raggiungere con la sinergia tra cittadini ed istituzioni.

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