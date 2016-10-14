Apposta ad Arghillà la segnaletica stradale ed effettuati controlli sulle radiazioni elettromagnetiche

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà comunica la nuova segnaletica stradale e l'esito dei controlli Arpacal su elettrodotti e antenne, con valori nei limiti di legge

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei beni comuni, comunica che nei giorni scorsi è stata finalmente apposta la segnaletica stradale mancante o deteriorata, più volte richiesta da singoli cittadini e dal comitato stesso.

Il Coordinamento di Quartiere ringrazia quindi l’Amministrazione comunale e i suoi tecnici, per aver colmato la lacuna, confidando che possano completare ulteriormente il lavoro ripristinando, ad esempio, le strisce pedonali di fronte alla Parrocchia, e ove altro servano, e provvedendo alla pulizia ed al diserbo dei viali, in attesa degli ulteriori interventi già richiesti.

I controlli Arpacal sulle radiazioni

Negli stessi giorni il Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria ha comunicato l’esito dei controlli sulle radiazioni elettromagnetiche effettuato il 17 settembre su richiesta del Comitato e finalizzato alla verifica delle radiazioni elettromagnetiche prodotte dalle linee elettriche ad alta tensione in transito nella zona di Arghillà, (alcune delle quali proprio a pochi metri dalle abitazioni, come si vede dalle foto allegate) nonché quelle prodotte da antenne telefonia mobile, in quanto i cittadini avevano manifestato in più occasioni timori sulla presenza di radiazioni nocive.

La nota del 13 ottobre dell’Arpacal comunica al Comitato che i “valori misurati rientrano nei limiti normativi previsti dal dpcm 8 luglio 2003” , precisando che l’intervento dell’Agenzia è relativo alle misure di campo elettrico e magnetico alla frequenza di rete e alle alte frequenze e rinviando alla relazione tecnica completa trasmessa per competenza al Sindaco e al Settore Ambiente del Comune le rilevazioni dettagliate.

La richiesta del rapporto completo

Il Coordinamento ha già richiesto il rapporto completo per potere analizzare i dati nel dettaglio e diffonderli ai cittadini interessati, che hanno diritto di conoscere i rischi, reali o potenziali, cui vanno incontro nelle loro case, in ogni caso ringrazia l’Arpacal di Reggio Calabria per la sensibilità, la professionalità e la tempestività con la quale ha risposto ad una esigenza reale della cittadinanza, rileva che sono stati aggiunti due tasselli mancanti ai servizi essenziali di Arghillà , dotazione irrinunciabile per tutti i cittadini, un piccolo passo avanti verso una migliore vivibilità del quartiere che si può raggiungere con la sinergia tra cittadini ed istituzioni.