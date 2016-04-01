Approvata la sosta agevolata per le auto ibride

La Giunta Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, su proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Agata Quattrone, ha approvato la delibera che consente ai possessori di auto ibrida residenti nell’area della Città Metropolitana, di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi pubblici a pagamento della città in via sperimentale fino al 31 dicembre di quest’anno. La proposta, avanzata dal Consigliere de La Svolta Riccardo Mauro, era stata approvata dalla terza Commissione consiliare Politiche Sociali e Lavoro guidata dal Presidente Antonino Nocera.

Tutti i possessori di auto ibrida potranno rivolgersi ad ATAM SpA che procederà a rilasciare un contrassegno che garantirà la sosta gratuita nei parcheggi delimitati da strisce blu.

«Questa Amministrazione, vuole imprimere un forte impulso alla mobilità sostenibile promuovendo anche l’utilizzo di autoveicoli privati a basso impatto ambientale come le vetture elettriche ed ibride a significativo ridotto consumo e inquinamento» ha affermato il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà.

«In linea con le direttive del Parlamento Europeo, che promuove lo sviluppo del mercato dei veicoli puliti, Reggio deve diventare una città in cui sia bello vivere ed il primo passo è la diminuzione delle emissioni inquinanti. Miglioriamo giorno dopo giorno l’ambiente in cui viviamo per noi e per i nostri figli» ha concluso il Sindaco Falcomatà.