Approvata progettazione per la riqualificazione di piazza Sant’Anna

La Giunta comunale approva il progetto esecutivo da quasi 70 mila euro per piazza Sant'Anna a Reggio Calabria: nuova pavimentazione, panchine e illuminazione

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo redatto da personale dipendente dell’Amministrazione per i lavori di manutenzione straordinaria ed arredo urbano di piazza Sant’Anna a Reggio Calabria. L’intervento prevede un importo complessivo di quasi 70 mila euro da finanziare attraverso la devoluzione di un mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti.

«Con l’approvazione del progetto esecutivo – ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – finalmente diamo seguito ad un intervento molto atteso dalla cittadinanza residente nell’area immediatamente a ridosso del centro storico. Piazza Sant’Anna infatti rappresenta per la città uno spazio storicamente importante, relegato negli ultimi anni a poco più di un parcheggio, anche a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini che entrando in automobile all’interno dell’area pedonale, hanno determinato la sostanziale distruzione dell’originaria pavimentazione.

Con l’approvazione del progetto esecutivo finalmente entriamo nella fase operativa dell’intervento che ci porterà ad avviare i lavori di riqualificazione di una delle aree più frequentate della città. L’obiettivo – ha concluso il primo Cittadino – è quello di restituirla alla sua antica funzione di agorà cittadina, ricostruendo la pavimentazione dell’area pedonale, posizionando nuove panchine, ripristinando l’illuminazione pubblica e consentendo finalmente ai reggini la possibilità di tornare a frequentare quell’area in tutta sicurezza».