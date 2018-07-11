Passo in avanti decisivo per il nuovo centro sportivo polivalente di Condera. La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato il progetto esecutivo dell’importante opera, molto attesa dalla comunità del quartiere.

Nei mesi scorsi il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, aveva incontrato i cittadini di Condera nel corso di una partecipata assemblea pubblica durante la quale era stata illustrata l’idea progettuale del nuovo campo.

Dopo l’incontro, utile a recepire anche i numerosi suggerimenti pervenuti dalla comunità del quartiere, il sindaco aveva dato mandato al Settore Lavori Pubblici del Comune, con la supervisione dell’Assessore Giovanni Muraca, di procedere con la progettazione esecutiva dell’opera.

Il progetto: investimento da oltre 2 milioni di euro

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di più di 2 milioni di euro, finanziati con fondi del Decreto Reggio, riguarda la realizzazione di un centro sportivo polivalente e di un adiacente parco giochi, destinato alle famiglie del quartiere.

Il nuovo campo sportivo avrà le misure regolamentari previste per le competizioni agonistiche, sarà provvisto di spogliatoi e gradinata con servizi per il pubblico, e sarà affiancato da un’area alberata dedicata alla viabilità pedonale e da un’area verde ludica per i bambini e famiglie, oltre ad un parcheggio di circa 500 mq. Lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione dell’intera area circostante il centro sportivo.

Le parole di Falcomatà e dell’assessore Muraca

Soddisfazione per l’importante passo in avanti nell’iter burocratico verso l’avvio dei lavori dell’importante opera pubblica è stata espressa dal Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha ringraziato il gruppo di lavoro del Decreto Reggio e del Settore Lavori Pubblici che ha concluso la fase della progettazione esecutiva.

«Definita la progettazione esecutiva – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca – nei prossimi giorni sarà avviata la procedura di selezione per l’individuazione della ditta che assumerà il compito di avviare i lavori. Il centro sportivo è un’opera che consideriamo strategica per il rilancio del quartiere».