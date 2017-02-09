Approvato il progetto esecutivo del giardino aspromontano della biodiversità

Un primo risultato in attuazione dei Patti per la Città Metropolitana. La Giunta Municipale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del “Giardino aspromontano della biodiversità” che si propone di realizzare un giardino botanico in località Campi di Reggio, nella parte alta del territorio comunale, finalizzato alla conservazione e alla preservazione della biodiversità.

Il masterplan dei Patti per la Città Metropolitana

L’intervento si inserisce in un masterplan complessivo di interventi indirizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio presente sul territorio comunale attraverso il perseguimento di sviluppo sostenibile ed è totalmente finanziato dai Patti per la Città Metropolitana siglati lo scorso aprile tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il sindaco di Reggio Calabria.

Il “giardino” sarà realizzato all’interno di una area montana di circa 57 ettari, nella quale si provvederà alla valorizzazione dei boschi autoctoni e la ricreazione di alcuni ecosistemi tipici del territorio aspromontano oltre che alla catalogazione delle specie fruttifere dimenticate.

Parallelamente a queste opere di rigenerazione ambientale, si realizzeranno punti di monitoraggio e percorsi con aree di sosta attrezzate per aumentare la fruizione da parte di visitatori ed appassionati della montagna. Ed infine ma non meno importante, il progetto esecutivo prevede interventi di prevenzione e riassetto territoriale tra cui la perimetrazione dell’intera area e vari interventi di manutenzione tra i quali la realizzazione di fasce parafuoco dirette alla prevenzione degli incendi o alla utilizzazione viaria in caso di eventi meteo critici.

Chi ha deliberato il progetto e il costo

Il progetto esecutivo, deliberato su proposta del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco con delega al Patto per Reggio Calabria Armando Neri e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca, è redatto da personale interno del Settore Ambiente con il supporto tecnico scientifico dell’Università Mediterranea – Dipartimento di Agraria e dell’Arpacal per un importo complessivo che sfiora i duecentomila euro. Terminata la fase di progettazione si procederà a breve ad avviare la fase di realizzazione.