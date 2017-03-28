Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione delle strade cittadine a maggiore percorrenza

La delibera approvata ieri dalla Giunta municipale avvia la fase esecutiva del nuovo piano di rifacimento delle principali arterie del centro cittadino. Le vie sono state individuate attraverso un algoritmo che fornisce indicazioni circa i volumi di traffico, individuando le strade maggiormente percorse dai flussi veicolari. Si partirà dunque con quelle maggiormente trafficate, per un intervento totale che prevede la riqualificazione di quasi 30mila metri quadrati di manto stradale ed un investimento di circa 350 mila euro, finanziati con i fondi previsti con la rimodulazione del Decreto Reggio operata dall’Amministrazione Falcomatà.

Le strade interessate dal primo intervento

Nello specifico saranno interessate da questo primo intervento di riqualificazione la via Pellicano (da via XXI Agosto a via Fiorentino), la via Marvasi (nel tratto tra via Arcovito all’argine destro Calopinace), la via Cimino (nel tratto tra via Fiorentino e piazza Carmine), la via Arcovito (nel tratto tra via XXI Agosto e piazza Castello), la via Tauriana, la via Caulonia (nel tratto tra via Battaglia e via Mazzini), la via Battaglia (nel tratto tra via Calopinace e via Fiorentino), Piazza Castello, piazza Sant’Anna, via Battaglia, via Muratori (tra via Crocefisso e piazza Castello), via Possidonea ed alcuni tratti del Viale Zerbi. L’intervento prevede inoltre dei lavori di rifacimento e ripristino della funzionalità dei pozzetti per la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche.

«Finalmente entriamo nella fase esecutiva di un intervento molto atteso dalla cittadinanza – ha commentato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – con l’approvazione della delibera di Giunta segniamo un altro importante tassello del percorso che ci porterà da qui ai prossimi mesi ad avviare il piano per la riqualificazione complessiva del manto stradale su tutte le arterie cittadine. Prima dell’estate partiranno i primi lavori, secondo il cronoprogramma disposto e condiviso con il consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone. Finalmente la città avrà un tessuto viario moderno e sicuro, in linea con le aspettative di cittadini e turisti: Reggio merita un tessuto urbano all’altezza di una Città Metropolitana, con strade sicure e servizi efficienti».

I prossimi passi del piano

Con l’approvazione della Delibera l’intervento entra adesso nella sua fase esecutiva. Nelle prossime settimane saranno completate le procedure amministrative, con una verifica approfondita della progettazione esecutiva approvata in giunta, e subito dopo sarà avviato l’iter telematico di selezione per l’esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto a partire dal mese di giugno.