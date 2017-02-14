Apre i battenti la scuola di musica del giovane Maio

Apre i battenti, a San Martino di Taurianova, nel reggino, la scuola di musica del giovane Francesco Maio, che, attraverso questa nuova esperienza, vuole proporre un nuovo genere, un nuovo modo di interpretare la melodia popolare, attraverso un processo in cui la tradizione non viene snaturata da banali contaminazioni, ma arricchita e potenziata, in modo da renderla musicalmente attuale e nello stesso tempo mantenendo i tratti caratteristici di base. La scuola propone l’insegnamento di strumenti della tradizione del Centro Sud Italia o strumenti moderni utilizzabili nella esecuzione del repertorio popolare.

Gli strumenti che si imparano a scuola

In particolare verranno impartite lezioni strumentali di: lira, pipita, chitarra battente, chitarra acustica, chitarra classica, percussioni.

La musica popolare calabrese affonda le proprie radici nelle tradizioni raccontando tutti i momenti della vita e dell’anno. Da qui viene riscoperta e riproposta in chiave moderna con nuove sonorità, senza però perdere di vista l’espressione folklorica che la caratterizza.

Maio punta fortemente sul recupero della tradizione orale, proponendo la sua scuola come un luogo per la ricerca, la documentazione, la produzione, l’animazione del territorio.

Le iscrizioni sono già aperte, e destinate a tutti: adulti e bambini. A chi inizia da zero, a chi già suona e vuole saperne di più, a chi ha voglia di suonare con gli altri.

Iscrizioni e organizzazione delle lezioni

Le lezioni si svolgeranno una o due volte a settimana, sulla base di quanto concordato con lo stesso Maio, e secondo le esigenze dei frequentanti.

Per tutte le informazioni, per conoscere costi e modalità è possibile contattare lo strumentista Francesco Maio al numero 338-7447093 o direttamente su Facebook al profilo www.facebook.com/francesco.maio.

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Chi è Francesco Maio

BIO FRANCESCO MAIO – Nato a Cinquefrondi nel Luglio del 2000, sin da piccolo si appassiona alla musica popolare calabrese, che studia e coltiva quotidianamente. Voce, chitarrista e cantautore per il gruppo di musica etnica calabrese “I TarantaNova dello Stretto”, a soli 16 anni è considerato uno dei talenti emergenti del panorama musicale regionale. Molto apprezzato dal pubblico, esibendosi su palchi e Festival di grande prestigio, sta diventando uno dei personaggi simbolo della riscoperta tradizione musicale della Calabria. Studia clarinetto, sassofono, chitarra e canto; ha maturato diversa esperienza nell’incisione di dischi, a maggio uscirà il nuovo album, nel quale sono presenti diversi brani scritti in prima persona. Oggi continua a girare il Sud Italia con un numero impressionante di concerti che continuano a riscuotere successo ovunque.