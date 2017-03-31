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Apre a Reggio Calabria il polo tecnologico dell’università IUL per l’Area Metropolitana dello Stretto

L'ateneo telematico IUL e ISV Group firmano un accordo per un nuovo polo tecnologico universitario a Reggio Calabria, al servizio dell'Area Metropolitana dello Stretto

31 Marzo 2017 - 19:26 | di Vincenzo Comi

Reggio Calabria, immagine di repertorio del progetto SalvaGuardiamoci sull'amianto

L’Ateneo telematico IUL e ISV Group hanno stipulato un accordo per realizzare un nuovo Polo tecnologico universitario per l’Area Metropolitana dello Stretto.

Che cos’è la IUL

La IUL – Italian University Line è università online fondata nel 2005 e partecipata dall’Università degli Studi di Firenze e dall’Indire, il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Offre corsi di laurea, master e corsi di alta formazione in ambito pedagogico. ISV Group è un’organizzazione che ha sede a Reggio Calabria e che vanta una consolidata esperienza nel settore dell’alta formazione in Calabria e nell’Area dello Stretto.

Grazie a questo sodalizio ISV Group diventa un polo tecnologico dell’Ateneo telematico, con il compito di offrire orientamento e supporto alle attività didattiche agli studenti attraverso tutor specializzati. Reggio Calabria sarà anche sede di esame in presenza per gli studenti che hanno completato le attività online.

«Con questa collaborazione – dichiara Massimiliano Bizzocchi, Direttore della IUL – vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio nazionale con un centro altamente qualificato e che offre una serie di servizi integrati. Un segno di attenzione verso gli studenti di tutta la Calabria e dell’area Metropolitana dello Stretto, nei quali è forte l’interesse per il mondo universitario e professionale. Insieme a ISV Group, oltre a valorizzare la nostra offerta formativa e a offrire un supporto agli studenti, avremo modo di progettare anche nuovi percorsi per rispondere alle esigenze specifiche del territorio».

«Per noi è un onore – afferma Giuseppe Strangio, Direttore di ISV Group – poter avviare una collaborazione con questo prestigioso Ateneo e creare un polo tecnologico universitario che guarda all’Area dello Stretto. Si tratta di una grande opportunità formativa per il nostro comprensorio. Il polo tecnologico è già operativo. Da oggi, a Reggio ci si potrà iscrivere e partecipare a corsi di laurea, master e corsi di alta formazione organizzati dalla IUL. L’Ateneo si avvale di docenti e ricercatori provenienti dall’Università di Firenze e dall’Indire, oltre che di professionisti qualificati ed esperti disciplinari; propone corsi realizzati in sinergia con partner riconosciuti a livello nazionale, come la Business School del Sole24Ore, GiuntiAcademy e Tuttoscuola».

Come iscriversi ai corsi

Le iscrizioni ai corsi di laurea, ai master e alle attività di alta formazione sono aperte. Per informazioni è possibile consultare i siti www.iuline.it e www.isvgroup.it, oppure recarsi presso la sede di ISV Group, a Reggio Calabria, in via Demetrio Tripepi, 14.

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