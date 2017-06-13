Arangea, approvato progetto definitivo per strada comunale

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per l’avvio dei lavori del primo stralcio della Strada comunale a servizio della contrada Scala nel quartiere di Arangea.

L’opera prevede un importo complessivo di 560 mila euro, finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti, il cui impegno contabile sarà registrato sul bilancio 2017 con successivo atto dirigenziale. La stessa delibera dichiara la pubblica utilità dell’opera e avvia le procedure per la verifica delle indennità di esproprio da versare ai proprietari interessati.

Soddisfatti del deliberato di Giunta il consigliere Nicola Paris e il Consigliere Delegato alla manutenzione stradale Filippo Burrone. «L’approvazione del progetto definitivo segna un ulteriore passo in avanti nell’iter che ci porterà alla realizzazione di questa importante arteria stradale – hanno dichiarato i due consiglieri – si tratta di un’infrastruttura viaria attesa da tempo che, una volta completata, finalmente offrirà una via d’accesso sicura a tante famiglie che vivono in quell’area e che sono costrette da anni ad una condizione di assoluta precarietà ed insicurezza».