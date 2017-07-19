Anche quest’anno l’associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea” di Archi, nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Reggina 2017 patrocinate dal comune di Reggio Calabria, sarà presente sul territorio di Archi con la seconda edizione di “ARCHI SOTTO LE STELLE”.

L’Estate Reggina 2017 anche ad Archi

Il programma presentato rientra quindi nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Reggina 2017, che si svolgeranno dal 21giugno al 21 settembre 2017 e che vogliono contribuire alla valorizzazione degli aspetti culturali, sportivi e artistici, alla promozione dell’immagine di Reggio ed all’incremento turistico, trasformando la nostra città “in un grande teatro a cielo aperto”.

L’Associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea”, ha voluto fortemente che gli eventi da essa proposti coinvolgessero anche la periferia della città e, nello specifico, il territorio di Archi, offrendo ai residenti e a tutta la popolazione che vorrà intervenire quattro serate di intrattenimento presso il campetto della parrocchia di Santo Stefano di Nicea con ingresso libero e con il seguente svolgimento:

Il programma delle quattro serate

Giovedi’ 20 Luglio ore 21,30- I TALENT una gara con premi fra dilettanti reggini che coinvolge artisti di varie discipline quali canto, ballo, musica, cabaret etc. Eventuali adesioni potranno essere accettate fino a qualche ora prima dell’inizio dello spettacolo. Conduce Benny Marra di Radio Touring con la preziosa collaborazione di due artisti che provengono da esperienze fatte in varie trasmissioni televisive di talent nazionali.

Venerdi’ 21 Luglio ore 21,30 – Spettacolo della scuola di Danza “REVOLUTION BALLET” diretta dal maestro Sergio Frangipane con musical e dimostrazione di svariati balli.

Sabato 22 Luglio ore 21,30 – Serata con “BATTISTI 4EVER” , cover di Lucio Battisti che eseguirà tulle le più belle canzoni del compianto cantautore.

Domenica 23 Luglio ore 21,30: Serata teatrale con la compagnia “Angela Barbaro” dell’Associazione “Francesco Amendolea” di Archi nella commedia di Peppino de Filippo “La Lettera di mammà”.