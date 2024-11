Reggio, consegnati i lavori del nuovo centro per l’impiego ad Archi

Al via i lavori per il centro per l’impiego ad Archi: 300 giorni per completare la struttura moderna e sostenibile

Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego. La nuova struttura sarà riqualificata a Archi, nell’edificio che in passato ospitava la Facoltà di Giurisprudenza e successivamente è stata utilizzata come sede di prima accoglienza per i migranti.

Alla consegna erano presenti:

Il sindaco Giuseppe Falcomatà

L’ assessore ai Lavori pubblici Francesco Costantino

Il rup dell’opera Antonio Principato

Il dirigente del settore Grandi Opere Bruno Doldo

I tecnici e i responsabili dell’impresa incaricata della realizzazione del progetto.

Dichiarazioni del sindaco e dell’assessore

«Questo sarà uno dei primi edifici in Italia completamente automatizzati», ha dichiarato il sindaco Falcomatà.

«Non solo sarà un’opera di recupero di un immobile degradato in un quartiere storico come Archi, ma sarà anche un esempio di modernità. Il centro non rappresenterà soltanto un nuovo spazio per l’impiego, ma sarà tra le prime strutture nel Paese a essere completamente automatizzata, con diversi dispositivi di domotica interna che garantiranno efficientamento energetico e una gestione smart degli spazi. Questa iniziativa costituirà un modello per le future costruzioni e riqualificazioni in città».

«Si tratta di un finanziamento complessivo di due milioni e mezzo – ha aggiunto l’assessore Costantino – fondi regionali, già del Pnrr. L’impresa avrà un anno di tempo, precisamente 300 giorni, per completare i lavori. Quest’opera ha anche un grande valore simbolico, poiché contribuirà a migliorare la qualità della vita nella zona, offrendo uno spazio che aiuterà le persone a risollevarsi e a intraprendere nuovi percorsi professionali».