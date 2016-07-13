Architetti, alla sede dell’ordine il Seminario Informativo

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria propone nell’ambito della propria offerta formativa il Seminario informativo Dal SI-ERC al SISMI-CA la dematerializzazione completa del processo autorizzativo. Il seminario si terrà giorno 14 luglio 2016 dalle ore 9.15 alle ore 18.00 presso la Sede dell’Ordine .

Nell’approssimarsi dell’avvio della nuova piattaforma di gestione informatica delle autorizzazioni per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica denominata SISMI.CA CALABRIA, prevista per il 1° gennaio 2017, dalla quale i professionisti e l’intera filiera edilizia attendono significativi vantaggi, in direzione della sicurezza sismica, della trasparenza dei procedimenti amministrativi, della semplificazione, dematerializzazione e velocizzazione delle procedure, l’Ordine promuove, in collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria, un’attività formativa e di accompagnamento all’uso, e sulla quale, su richiesta della stessa amministrazione regionale, gli ordini hanno già offerto supporto critico, evidenziando già le problematiche più evidenti.

Parteciperanno all’evento l’Assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, l’arch. Patrizia De Stefano Presidente dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Reggio Calabria, Dott. Gianni Barrotta Laboratorio Sviluppo SW – SINERGIS, Dott. Ing. Michele Caridi – consulente PROGESIST S.r.l.

L’evento aperto esclusivamente agli Architetti verrà trasmesso anche in modalità streaming, per consentire la più ampia partecipazione, visto il gran numero già di iscritti.

Per tutte le informazioni per accedere allo STREAMING consultare il sito dell’Ordine www.rc.archiworld.it