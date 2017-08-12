Sabato 19 agosto Arisa sale sul palco del Centro Commerciale Porto Bolaro con il tour 'Ho perso il mio amore': ingresso gratuito e fuochi sul mare

Quello di Arisa è un nome che mette d’accordo tutti: artista dalla indiscussa tecnica e bravura, che con la sua autoironia ha saputo costruirsi un ampio e affettuoso seguito. Basti pensare all’ultima sua collaborazione, che la vede protagonista, insieme a Lorenzo Fragola, del tormentone dell’estate, “L’esercito del selfie” dei produttori Takagi & Ketra.

Sabato 19 agosto salirà sul palco del Centro Commerciale di Reggio Calabria e, di fronte al meraviglio spettacolo dello Stretto di Messina in notturna, inizierà il suo show intorno alle 21:30. L’ingresso è, come di consueto, gratuito.

Arisa, carriera e scaletta del tour

Cantante, autrice, attrice, scrittrice, personaggio televisivo, il molteplice percorso di Arisa è sempre illuminato dal talento e dalla voglia di mettersi costantemente in discussione. Con all’attivo cinque album, l’artista ha vinto due edizioni del Festival di Sanremo, nel 2009 con “Sincerità” e nel 2014 con “Controvento”. La scaletta de “HO PERSO IL MIO AMORE – il tour” la vedrà performare i suoi brani più celebri con un’attenzione particolare a quelli inseriti nel suo ultimo lavoro di studio “Guardando il Cielo”. Ad accompagnarla sul palco una formazione composta da: alla chitarra Placido Salomone, Sandro Rosati al basso, Giulio Proietti alla batteria, Alessio Graziani polistrumentista e Giuseppe Barbera al pianoforte.

La serata si concluderà con una grande sorpresa: un magico spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.

La Galleria sarà straordinariamente aperta fino a mezzanotte e le ristorazioni del Centro saranno a disposizione per cenare o per un semplice spuntino.

Vale la pena infine dare un’occhiata alle ultime occasioni del periodo dei saldi, che termineranno tra poche settimane.

Per l’occasione anche l’area bimbi “L’Oblò” rimarrà aperta.

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Porto Bolaro, ti aspetta per una grande festa d’estate.

Il centro commerciale Porto Bolaro

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

Per ulteriori informazioni

Uffici di Direzione

Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro www.portobolaro.it

Via Nazionale San Leo, S.S. 106 Uscita San Leo, Reggio Calabria