Elezioni Comunali, Armando Neri scende in campo: sarà candidato con la Lega

Dopo un primo orientamento contrario, Armando Neri ha deciso di scendere in campo e candidarsi alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria con la Lega. Una scelta maturata negli ultimi giorni, dopo le riflessioni seguite alla campagna per le regionali, e arrivata anche alla luce delle richieste arrivate dal partito e del progetto politico costruito attorno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro.

In un primo momento, infatti, il commissario cittadino della Lega aveva immaginato di non partecipare in prima persona alla competizione per Palazzo San Giorgio. La fase successiva alle regionali sembrava averlo portato verso una pausa sul piano elettorale diretto. Poi, però, il quadro è cambiato.

A spingerlo verso la candidatura sarebbe stata anzitutto la sollecitazione arrivata dai vertici della Lega. Determinante il ruolo del commissario provinciale Giuseppe Mattiani e del vice segretario Claudio Durigon, che gli avrebbero chiesto di mettersi nuovamente a disposizione del partito. Una richiesta che Neri avrebbe accolto non solo sul piano politico, ma anche sul piano personale, leggendo in quella chiamata un attestato di fiducia e di stima.

A incidere sulla decisione, però, è stato anche il progetto messo in campo dal centrodestra per le comunali. In particolare, la proposta politica legata a Francesco Cannizzaro avrebbe rappresentato per Neri un elemento decisivo. L’idea di una fase nuova per Reggio, legata a sviluppo, crescita e rilancio amministrativo, avrebbe contribuito a convincerlo a rivedere la sua posizione iniziale.

Da qui il cambio di idea. Non più un passo di lato, ma una discesa in campo dentro una partita che il centrodestra considera centrale per il futuro della città. La candidatura di Neri rafforza ulteriormente il profilo della coalizione, che punta anche su figure con esperienza amministrativa.

Già vicesindaco e assessore, Neri viene considerato infatti un elemento di peso nello schieramento di centrodestra. Il suo ritorno nella corsa elettorale aggiunge un nome di esperienza alla lista della Lega e offre alla coalizione un profilo ritenuto utile sia nella costruzione della campagna sia nella prospettiva del governo cittadino.